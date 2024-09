Peglio Capitale al ’quadrato’ dei fiori

Da domani a domenica 22 settembre sarà il Comune di Peglio il protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. Il calendario, dal titolo ‘Vivaio Peglio’, offre una ricca proposta di attività per godersi l’anima verde del paese caratterizzato dalla presenza di un notevole patrimonio florovivaistico. Nel programma, sviluppato dall’Associazione Culturale Happennino, visite guidate alle serre, laboratori per le scuole, incontri per parlare di verde ma anche appuntamenti musicali. Luogo simbolo, lo spazio in legno allestito in piazza Petrangolini dall’azienda Wooden Houses di Sant’Angelo in Vado che si occupa di bioedilizia; qui si svolgerà la maggior parte delle attività. Alla conferenza erano presenti: il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini; per Peglio, il sindaco Livio Talozzi e Andrea Angelini presidente dell’Associazione Culturale Happennino. "Per noi questa settimana è carica di significato, perché Peglio è stato individuato fin da subito come uno dei luoghi simbolo di 50x50 e ha accolto uno degli incontri più importanti di presentazione del progetto con gli amministratori - ha esordito Vimini. - E poi è forse la realtà della provincia che meglio rappresenta il senso della natura della cultura e la sintesi tra patrimonio artistico e naturalistico, tecnologia e ricerca dell’innovazione. E soprattutto lo interpreta come amministrazione con una forte vocazione a condividere tutto questo con le giovani generazioni, coinvolgendo le scuole. Felice la convivenza con Happenino che è stato un evento apripista per la valorizzazione della cultura dei borghi".

"Vivaio Peglio, un paese in fiore: una settimana dedicata alla straordinaria tradizione florovivaistica e alla valorizzazione delle giovani generazioni, delle culture e delle eccellenze territoriali - ha puntualizzato il sindaco Talozzi. - In ogni giornata si propongono laboratori a tema botanico dedicati alla scuola messi a punto con le associazioni, alternati ad appuntamenti di riflessione e divulgazione ambientale e culturale con ospiti come le giornaliste Alessandra Viola e Paola Manfredi, l’agri-influencer Francesco Broccolo, il giornalista e direttore Luca Dini, l’analista geopolitica Greta Cristini. In programma anche aperture con visite guidate delle serre florovivaistiche, l’installazione artistica di Juan Pablo Macìas dedicata al guado nell’ambito del progetto di Pesaro 2024 ‘Blu: il colore della cuccagna’ e il talk con dj set di Carota de Lo Stato Sociale per creare un momento di festa e intrattenimento".

Ha concluso Andrea Angelini: "E’ un piacere raccogliere l’invito del Comune per sviluppare il progetto di Peglio perché come Happenino abbiamo trovato subito qualcosa che ci era affine. Quindi abbiamo usato il ‘metodo Happennino’ calandolo sulla realtà di Peglio ma cercando di contaminarci a vicenda, prendendo quanti più spunti possibili dalla comunità locale per poi trasformarli in un programma che sia pieno di cose di valore. Vivaio Peglio ha un significato ambivalente: uno legato all’ambiente, l’altro legato al concetto di vivaio come luogo dove crescere idee e talenti".

Luigi Diotalevi