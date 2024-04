Pickleball, primo campo in esclusiva a Marotta

E’ nato a Marotta e sarà inaugurato oggi alle 17,30 il primo campo da pickleball della provincia di Pesaro e Urbino e il secondo nelle Marche dopo quello di Ascoli. La ‘Jaykay arena’, questo il nome della struttura, è stata realizzata dalla giovanissima associazione dilettantistica ‘Marotta Tennis Pickleball’ sulla pista polivalente dei giardini pubblici ‘Kennedy’ di viale Carducci, concessa in uso dal Comune.

Il pickleball, che rielabora alcune tecniche e regole del paddle, é stato inventato negli Usa nel 1965 ma é approdato in Italia solo da pochi anni e da noi é ancora semisconosciuto: i primi 3 campi sono sorti in Abruzzo nel 2017 e l’Associazione Italiana Pickleball è stata fondata nel 2018. Si può giocare in 2 o in 4 e vengono utilizzate racchette poco più grandi di quelle da ping pong in fibra di carbonio, leggerissime, così come le palline, in pvc.

Antonio Caraffa, presidente della neonata Asd e uno degli appena 22 istruttori di pickleball che ci sono in tutto lo Stivale, ha dato vita alla ‘Jaykay arena’ insieme a Roberto e a Riccardo Del Bianco e a un gruppetto di altri giovani che ora compongono l’associazione. "In America – spiegano – fu concepita inizialmente come disciplina ‘riabilitativa’, proprio per la leggerezza delle racchette e per le ridotte dimensioni del campo rispetto a quello da tennis, ma ora è uno sport professionistico. Da noi, invece, è ancora praticato molto poco e, per questo, il nostro primo obiettivo è quello di promuoverne la conoscenza".

Il campo, lungo 13,41 metri e largo 6,10, con la rete in mezzo alta 91 centimetri, è fatto con piastrelle di polipropilene ammortizzate, che evitano i traumi articolari, e intorno c’è un tappeto d’erba sintetica.

La concessione della pista polivalente data dal Comune durerà fino a settembre. "Dopodiché – riprendono Antonio Caraffa e i ragazzi del suo team – smonteremo tutto per riposizionarlo all’interno di una struttura coperta, che sarà la nostra sede fissa". Da lunedì, intanto, si giocherà all’aperto alla ‘Jaykay arena’, tutti i giorni, nelle fasce orarie 9-13 e 16-23. Il costo del campo è di 40 euro per un’ora e mezza e comprende anche l’uso di racchette e palline. Per prenotarsi c’è il numero 351.4332949. Domani e il 25 aprile si svolgeranno due ‘open zone’ con lezioni gratuite dalle 10 alle 20.

Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e l’assessore allo sport Raffaele Tinti commentano: "Salutiamo con piacere la nascita di questo nuovo impianto sportivo a disposizione di ragazzi e adulti, che arricchisce – conclusono – il novero delle discipline che ora sono praticabili nel nostro territorio".

Sandro Franceschetti