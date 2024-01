Pino bar in festa per i 40 anni di attività

FANO - "Il segreto è volersi bene". Così Leonardo Vitali a nome dei quattro soci fondatori del Pino Bar (gli altri sono le sorelle Annamaria e Stefania Piscopo e Claudio Bernardi) ha festeggiato i 40 anni di attività. Locale pieno di gente e sorpresa per l’improvvisa festa che è scoppiata alle 19 in veranda coinvolgendo tutti i presenti. Applausi, brindisi e tanta commozione per i soci, che hanno decantato in dialetto fanese le tappe dell’importante traguardo tagliato. "L’importanza di questo traguardo - dicono i soci - non è solo lavorativo. Noi siamo una società costituita 40 anni fa e noi 4 siamo rimasti sempre gli stessi. Abbiamo avuto i nostri problemi e le divergenze come tutti, ma li abbiamo affrontati volendoci bene. E questo ci dà orgoglio".