Paura al porto per Alceo Rapa: cade nell’acqua gelida, salvato da alcuni passanti

Pesaro, 19 gennaio 2025 – Alceo Rapa, 77 anni, storico ristoratore pesarese, è caduto ieri poco prima delle 13 nell’acqua gelida del porto, poco lontano dalla terrazza della Lega Navale. La prima a vederlo in acqua sarebbe stata, secondo alcuni testimoni, una signora che passeggiava con il cane e ha immediatamente dato l’allarme. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti che si trovavano in prossimità del Club nautico e che lo hanno aiutato a uscire dall’acqua posizionandolo su una delle imbarcazioni che si trovavano ormeggiate nelle vicinanze. Nel frattempo è stato allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e i sanitari hanno prestato al 77enne le prime cure salendo sull’imbarcazione dove era stato issato. Poi lo hanno spostato sulla banchina dove lo hanno caricato in barella e trasportato al pronto soccorso.

Alceo è stato quindi trasferito in Medicina d’urgenza e tenuto in osservazione per ipotermia. Quando è stato soccorso era cosciente. Non riscontrati segni di annegamento. Alceo è da oltre mezzo secolo uno dei ristoratori pesaresi più acclamati. Una delle sue ultime sfide è stata “Alceo a casa tua”, una gastronomia di pesce fresco nella zona di piazza Redi. L’inaugurazione risale all’anno scorso ma il locale ha chiuso alcuni mesi fa. “Volevo rimettermi in gioco – aveva dichiarato al Carlino lo storico ristoratore -, e fare qualcosa ancora più alla portata della gente, portando la nostra filosofia dentro ad una gastronomia”. Fino al 2023, per 13 anni, è stato gestore del ristorante del Club Nautico, lo stesso di fronte al quale è caduto in acqua ieri. Aveva recentemente aperto un altro ristorante sulle Silgate poco prima del bivio per Fiorenzuola dove anche l’ altra sera era presente.