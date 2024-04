Premiato l’agente che soccorse la ragazza picchiata

A volte non girarsi dall’altra parte, ma intervenire in difesa di una persona in difficoltà, conviene. E’ quello che ha fatto lo scorso 19 marzo Luigi Bonsignore, 62 anni, ispettore capo della Polizia stradale in pensione: passeggia per una via di Marotta, dove abita, quando vede all’interno di una macchina un ragazzo che picchia la fidanzata. Apre lo sportello e lo blocca. Poi chiama il 118 per lei e i carabinieri per lui. Ieri mattina Bonsignore è stato premiato con una pergamena dal prefetto Emanuela Saveria Greco alla presenza (foto) del questore Francesca Montereali, del tenento colonnello della Finanza Tommaso Commissione e del tenento colonnello dei carabinieri Cleto Bucci.

Il prefetto si è complimentato con Bonsignore per il gesto, ribadendo che il poliziotto ha avuto molto senso civico anche a rischio della sua incolumità. Stesse congratulazioni anche dal questore, dopo che già alla festa della polizia Bonsignore era stato premiato. L’agente si è presentato alla prefetta con una rosa bianca, che le ha donato.