Primarie, Mascarin anticipa tutti E’ scattata la campagna elettorale

Dalle parole ai fatti: partita la campagna elettorale per le primarie del centrosinistra. Ancora una volta è l’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin (In Comune) (foto), a tirare la volata con la programmazione di una serie di spot televisivi dal titolo "Oggi non domani. Insieme verso le primarie del centrosinistra" nei quali ribadisce la sua candidatura a sindaco. Il primo spot è andato in onda l’altro ieri sera, ne seguiranno almeno un’altra decina.

Sono trascorse poco più di due settimane da quando Mascarin ha lanciato attraverso il nostro giornale, le primarie del centrosinistra e la sua candidatura a sindaco in vista delle amministrative 2024.

Dall’altro ieri ha fatto un ulteriore passo in avanti per nulla intimorito dalle valutazioni del sindaco Massimo Seri "se la rincorsa è troppo lunga, si rischia di arrivare al momento del salto con il fiato corto".

Anzi Mascarin sembra spingere sull’acceleratore, costringendo gli alleati di centrosinistra ad adeguarsi. Per l’assessore ai Servizi educativi che questa volta, a differenza delle primarie del 2014, sembra giocare per vincere, il campo progressista fanese ha una grande occasione "attivare – così spiega nello spot – un processo di partecipazione aperto inclusivo e democratico che coinvolga migliaia di cittadini, rimettendo a loro la scelta delle idee, dei programmi e del candidato che meglio potrà rappresentare e guidare il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative".

Tutto questo "Oggi e non domani". La spinta in avanti di Mascarin non convince il segretario del Pd Tommaso Della Dora che commenta: "A me pare presto per avere tutte queste certezze, mancano ancora 13 mesi, c’è tanto da fare. Di certo non siamo contrari alle primarie, ma prima di lanciarsi sulle consultazioni di coalizione credo sia necessario strutturare il centrosinistra".

Il Pd ha bisogno di tempo, le primarie fino a pochi giorni fa non erano neppure all’ordine del giorno. Il Partito democratico, inoltre, dopo aver disertato l’incontro programmatico con le forze di centrosinistra promosso da M5S, si sta muovendo per fare lui da capofila dell’alleanza. Una agenda degli incontri non è stata ancora definita, ma il segretario Della Dora annuncia che "si provvederà a breve". Intanto non si stemperano le tensioni all’interno del centrosinistra e del Pd dopo il pesante giudizio politico espresso alcuni giorni dall’ex sottosegretario e senatrice del Partito democratico Francesca Puglisi: "Se a Bologna governassimo così i cittadini ci inseguirebbero coi forconi".

Sul futuro candidato sindaco, i socialisti attraverso Tiziano Busca, pensano che "si debba umilmente cercare un progetto ed un sindaco capace, competente, esperto il cui valore è in ciò che testimonia e non nei like dei social".

Anna Marchetti