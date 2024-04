Primavera boom grazie al turismo sportivo

Mare, arte, cultura ed enogastronomia. Ma è il turismo sportivo che riempie gli alberghi e fa registrare le presenze più alte in città. Lo dicono i numeri snocciolati dal presidente degli Alberghi Consorziati Luciano Cecchini. "Al momento in città ci sono una quindicina di alberghi aperti, attivi tutto l’anno - rivella -. Ma lungo tutta la costa fervono i preparativi per la riapertura delle strutture stagionali". I più apriranno i battenti per il lungo weekend del 25 aprile, ma c’è anche chi - come l’Hotel Paradise - attenderà il 1° di giugno per ricominciare. "Il 99% delle strutture aprirà entro la fine di questo mese - dice Cecchini - perché maggio è ricco di eventi sportivi che per noi sono ossigeno puro. Purtroppo le previsioni per il 25 aprile invece sono pessime. Le prenotazioni sono di gran lunga inferiori a quelle dello scorso anno, in più il meteo ci danneggia. Purtroppo non siamo una città in cui, anche se piove, hai tanti musei da visitare e altre cose da fare. Qui si viene per stare all’aria aperta e se 10 giorni prima sparano pioggia, la gente disdice".

Non così il turismo sportivo. "A maggio avremo gli alberghi sempre pieni - continua Cecchini- Il 4 arrivano infatti i corridori della Collemarathon e poi dal 3 al 5 ci sarà anche la gara di canottaggio organizzata dal Club nautico fanese". "Al momento abbiamo quasi mille iscritti - dice l’organizzatore della ColleMarathon, Achille Montanari - e c’è il problema di alcuni alberghi chiusi che non sanno se riusciranno ad aprire per quella data". Saranno invece 400 gli arrivi per la gara di canottaggio Beach Sprint che farà registrare 800 presenze nelle due notti. "Organizzano anche due regate veliche il 23 giungo e il 21 luglio" prosegue Cecchini. Ma sono lo Sport Park e l’Aeroporto di Fano al momento i due più grandi attrattori di turisti in città, senza dimenticare che a Natale è stata la Virtus a far registrare mille arrivi con l’International volley Cup. "La settimana scorsa c’è stato un torneo di bowling per disabili e dal 29 al 31 maggio, avremo un altro evento internazionale con circa 400 arrivi di ragazzi per il campionato di bowling delle scuole". Saranno invece almeno 2850 le presenze totali dei due eventi di paracadutismo.

"Stiamo organizzando la prima edizione del Vector Festival che dal 1° al 7 luglio porterà in città 400 paracadutisti da tutto il mondo - spiega Roberto Mascio, direttore della scuola fanese -. Gli abbiamo messo a disposizione tutte le strutture alberghiere e i campeggi della zona: sei notti, 2.400 presenze. Dal 3 al 6 giugno porteremo invece altri stranieri: l’anno scorso erano 150". A completare un maggio da record, c’è il ciclismo: "Molte prenotazioni per il 15 maggio per quanto riguarda lo staff del Giro d’Italia - conclude Cecchini -. Chiedono tutti gli alberghi più centrali".

Tiziana Petrelli