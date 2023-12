Quando il paese si ribellò a Mondavio. Al via la rievocazione in piazza San Pio

Conto alla rovescia per la prima edizione di ‘Io sono il castello: ti racconto una battaglia’: rievocazione storica che sabato animerà piazza San Pio. L’ideazione e l’organizzazione dell’evento sono delle ragazze e dei ragazzi under 18 della Pro loco Giovani, con la collaborazione della Pro loco senior e del gruppo storico fanese ‘La Pandolfaccia’. La manifestazione rivisita un episodio realmente accaduto e tratto dal libro ‘Storia di San Costanzo dalle origini al XIX secolo’ dell’autore Paolo Vitali. Si tratta della ribellione al commissario di Mondavio da parte di San Costanzo e Mondolfo per sottrarsi al controllo dei Malatesta che avvenne nel 1410, con Pandolfo Malatesta che poi mosse da Fano col proprio esercito avendo ragione in breve tempo dei rivoltosi.

Oltre 50 figuranti, in prevalenza gli stessi ragazzi della Pro loco Giovani, ma anche diversi genitori, più i componenti della ‘Pandolfaccia’, daranno vita a scene medievali, coi mestieri e i giochi del tempo e anche a uno spaccato della battaglia che sancì la facile vittoria di Pandolfo. Quattro punti di ristoro, iniziative per bambini e spettacoli di sbandieratori, tamburini e musica medievale completeranno l’offerta della kermesse, che si svolgerà dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Per l’occasione la torre campanaria di piazza Perticari è stata ‘vestita’ a festa con stendardi bianchi e azzurri cuciti a mano da alcune volontarie della Pro Loco senior.