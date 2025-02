"Reazione matura dopo l’inizio soft"

Coach Leka è davvero contento a fine gara: ha ricevuto dalla sua truppa una risposta da grande squadra dopo un approccio morbido che poteva essere rischioso: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta e l’inizio lo ha confermato, con quella sberla da 12-2. Mi sono arrabbiato - racconta Spiro - e ho cambiato subito tre giocatori perché mi sembrava che non c’eravamo con la testa e non avevamo capito l’importanza di partire forte. Però - prosegue l’allenatore della Vuelle - la cosa importante è che c’è stata una reazione di squadra e negli altri tre quarti, dopo averne presi 29 nel primo, abbiamo subìto 16 punti nel secondo, 14 nel terzo e 17 nell’ultimo. Insomma, dopo i primi dieci minuti abbiamo giocato come una squadra matura, in controllo, muovendo la palla. Questa è la nostra forza adesso. Abbiamo fatto un altro avanti, perché Cento stata attraversando un buonissimo stato di forma, con 5 vinte nelle ultime 7 e qui ci hanno lasciato le penne Cantù e Verona".

L’impatto fisico della ripresa è stato di un altro livello e si è visto chiaramente: "Abbiamo sistemato un paio di cose in difesa durante l’intervallo e dopo l’esperienza dei miei giocatori ha fatto la differenza - ammette Leka -. Abbiamo tirato anche con buone percentuali da tre e questo sicuramente aiuta, ma alla vigilia temevo soprattutto che ci mancassero le energie nervose, perché a Bologna ne abbiamo spese tantissime, e quindi di non arrivare lucidi per fare le scelte giuste se la partita fosse andata punto a punto. Per questo chiuderla in anticipo è stato importantissimo".

e.f.