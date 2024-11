Record per la camminata della Cultura: in 200 percorreranno 10 chilometri in città

L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle 8,30 alla Palla di Pomodoro a Pesaro. L’Ast di Pesaro e Urbino, il Piano regionale di prevenzione e Movens, con il Patrocinio del Comune, organizzano la camminata della cultura. L’evento senza barriere, accessibile a tutti, prevede una passeggiata di 10 chilometri nel centro-mare della nostra città. E’ stato presentato ieri in Comune (foto). E’ una camminata, arrivata alla quarta edizione, non competitiva a iscrizione gratuita. Per tutti i partecipanti ci saranno dei gadget.

"E’ un progetto walking progress che domenica prossima avrà il suo evento finale – spiega la dottoressa Monica Tiberi medico dello sport del Distretto di Pesaro -. Infatti il percorso è iniziato a settembre, per 10 settimane coinvolgendo la cittadinanza. Persone che non svolgono abitualmente attività fisica, quindi li abbiamo allenati gradualmente. L’idea è quella di sensibilizzare su un corretto stile di vita che però poi deve essere mantenuto".

Chi ha aderito ha seguito da solo e poi in compagnia, un paio di giorni a settimana, un programma che avrà il suo momento finale con la camminata lunga 10 chilometri fissata appunto per domenica. Interviene anche Roberto Caldari, chinesiologo clinico Ampa e della palestra Movens: "Sarà una passeggiata aperta a tutti, ci divertiremo, trasmettendo valori corretti di vita". A partecipare a questa iniziativa ci sarà anche il gruppo dei Road Runners, circa 70 disabili in carrozzina, dato che il percorso si presenta senza barriere. "Tutti vogliamo e cerchiamo di essere felici – spiega Silvia Santini rappresentante dei Road Runners -, insieme è tutto diverso, è più facile, cambiano le prospettive. Noi come gruppo facciamo tante cose trekking, podismo, vela e domenica ci saremo anche per la dieci chilometri in compagnia".

L’iniziativa vede ogni anno la partecipazione di più di 100 persone e quest’anno pare che ci sarà il record di iscritti, quasi 200. "Una delle novità di questo evento è la collaborazione con Pesaro Capitale della Cultura – interviene l’assessore allo sport Mila Della Dora -, la camminata toccherà molti dei monumenti rappresentativi di Pesaro e ad ogni partecipante sarà consegnata una mappa con il percorso e la spiegazione storica dei monumenti incontrati". Chiude Luca Pandolfi, assessore con delega alla salute: "Un progetto che fa rete che permette di lavorare insieme soggetti all’apparenza diversi". L’iniziativa si avvale anche della collaborazione con l’Università di Urbino, presente alla conferenza anche la professoressa Elena Barbieri docente di biologia applicata della Scuola di Scienze motorie.

Beatrice Terenzi