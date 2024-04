Reggimento ‘Pavia’: festa in piazza: "Attestato di riconoscenza" della città Oggi alle 11 si terrà una cerimonia per il 28° Reggimento Comunicazioni Operative 'Pavia' in cui verrà consegnato un attestato di riconoscenza dalla città per i suoi 20 anni di servizio e eccellenza nelle forze armate e organizzazioni internazionali.