Pesaro, 28 aprile 2018 - Alla fine, facendo una botta di conti, da oggi fino al 1°maggio saranno in tutto almeno trentamila presenze e si ritroveranno tutte all’Adriatic Arena per la XLI Convocazione nazionale dei gruppi di comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (FOTO): movimento ecclesiale che conta circa 200.000 aderenti in tutte le diocesi italiane aggregati in oltre 1.900 Gruppi e Comunità. Si comincia oggi pomeriggio alle 15,30 e si proseguirà con due sessioni giornaliere fino alla mattina del 1° maggio.

Sono previsti momenti di preghiera, relazioni, esperienze comunitarie, testimonianze e la presenza di una lunga serie di ospiti illustri sia religiosi che laici. Dopo quarant’anni la manifestazione ha lasciato Rimini per trasferirsi a Pesaro. E siccome il rinnovamento dello spirito passa anche attraverso la presenza dei corpi – i quali si andranno ad aggiungere alle altre migliaia già previste in arrivo per l’Adriatica Cup di basket andando a costituire forse l’invasione più massiccia che si sia mai registrata in città -, alla presentazione dell’evento nella Sala Rossa del Comune ieri mattina erano equamente distribuiti: il sindaco Matteo Ricci, il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il presidente di Aspes Luca Pieri, l’arcivescovo di Pesaro Piero Coccia e il presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito Santo Salvatore Martinez, esile e ieratico, ma che pare sopportare con disinvoltura il numero incredibile di cariche e di incarichi che formano il suo lungo curriculum distribuito per opportuna conoscenza.

«Un grande evento nazionale ecclesiale e di popolo che conferma la valenza della città sotto il profilo logistico e infrastrutturale», ha detto il sindaco Ricci. «La scelta delle Marche è un’importante occasione di promozione per la nostra regione», ha aggiunto il presidente Ceriscioli. «Siamo molto felici, una scelta che conferma la qualità e la polivalenza del nostro impianto sportivo», ha detto Pieri, presidente Aspes. «Sarà un grande evento di evangelizzazione carismatica nella potenza dello Spirito Santo», sta scritto in una nota di Rinnovamento. Sono previsti anche Roveti ardenti di «guarigione» e di «liberazione». Nel pacchetto di credenziali di questa XLI Convocazione Nazionale ci sono anche gli auguri di Papa Francesco, dei cardinali Bassetti, Bagnasco e Parolin e di monsignor Fisichella. Se tutto sarà soddisfacente Rinnovamento tornerà a Pesaro a settembre per l’annuale conferenza dei suoi animatori. Altre presenze.