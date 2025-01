Riscatto Fabriano. E Jesi alza bandiera bianca

JESI 76SALERNO 78

GENERAL CONTRACTOR JESI: Tamiozzo, Ponziani 6, Malatesta ne, Carnevale 3, Bruno 11, Di Emidio 2, Nisi ne, Berra 32, Valentini 9, Cena 6, Petrucci ne, Zucca 7. All. Marcello Ghizzinardi

LDR POWER BASKET SALERNO: Candotto 12, Chaves 13, Stanic 10, Kekovic 19, Misolic 12, Favali ne, Mei, Matrone 2, Cappelletti 2, Duranti 8. All. Tito Carone

Arbitri: Guarino e Palazzo (Campobasso)

Parziali: 25-19, 39-40, 63-63

JESILa sorpresa che non ti aspetti. Dopo una serie di convincenti vittorie, sul punto di sferrare l’attacco al sesto posto, quello che vale l’accesso diretto ai play off, la General è costretta ad alzare bandiera bianca contro una delle formazioni non di primissima fascia del girone. Può bastare, a parziale scusante del passo falso, inatteso diciamolo pure, l’attenuante della contemporanea assenza della coppia Marulli/Petrucci? Il tempo – mercoledì l’infrasettimanale a Chieti – lo dirà. Sulla partita, anomala - senza i 32 di Berra come sarebbe andata a finire? - poco da dire. Jesi dà l’impressione di ucciderla subito (18 a 6) giocando un primo quarto da ... Fenerbache salvo calare di intensità in difesa e subire il recupero e sorpasso campano a metà gara (39-40).

La tempesta perfetta dall’arco ispirata da Stanic procura il massimo vantaggio ospite dopo il tè (45-52), l’Academy risponde col letale pick & roll Valentini-Berra, unica arma illegale a disposizione di Ghizzinardi ieri. Serie infinita di agganci e sorpassi nell’ultimo quarto, la volata parte a 5’ dal gong Jesi avanti di 1 (71-70). A 2.24 General + 4 (76-72) parità a 76 a 1.26. Esito del match affidato ai tiri dalla lunetta, a 51’’ Santiago Bruno scheggia sul ferro la coppia del liberatorio più 2, dall’altra parte la mano di Chavez non trema: 2/2 tutti a casa, Salerno torna sul Golfo con due meritatissimi punti. A Jesi la possibilità di rifarsi mercoledì a Chieti. Con un Berra cosi si può fare.

Gianni Angelucci