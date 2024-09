Rivoluzione parcheggi a Pesaro, il sindaco: “Voglio almeno tre multipiano”

Pesaro, 4 settembre 2024 – Un parcheggio multipiano in cinque aree della città tra cui viale Trieste, San Decenzio, in zona stazione ferroviaria, in prossimità della caserma Del Monte e in via dell’Acquedotto: aumentare parcheggi e aree di sosta in città è il nuovo orizzonte del sindaco Andrea Biancani. L’ha detto nel presentare, a Rocca Costanza, i suoi primi 80 giorni di consiliatura.

“Vorremmo implementare, in città, la possibilità di parcheggio – ha detto Biancani –. Con l’assessore Sara Mengucci e tutta la giunta stiamo studiando la realizzazione di vere e proprie strutture multipiano da collocare in aree strategiche: di parcheggi in struttura ne vorremmo fare almeno tre. In vista di questi investimenti pensiamo di dover rivedere la politica della sosta nel suo insieme: rivedremo quindi l’impiego delle navette, ottimizzeremo il numero di stalli lungo le strade e le tariffe”.

Queste saranno previste con la logica che Biancani non ha tardato ad illustrare: “Chi abita vicino deve evitare di prendere l’automobile. Se la prende, paga. A chi abita lontano ed è costretto ad usare l’automobile dovremo venire incontro con soluzioni tariffarie che rendano semplice e sostenibile raggiungere la città”. Per farsi un’idea di cosa Biancani intenda quando parla di parcheggi in struttura aiuta guardare le immagini che scorrono alle sue spalle, mentre il sindaco conferma che farà sopralluoghi con Aspes per i parcheggi in struttura in viale Trieste, in zona stazione e lungo via della Liberazione, a San Decenzio e in via dell’Acquedotto.

In almeno tre di questi posti il sindaco vorrebbe realizzare un parcheggio multipiano e quello di Villa Marina, in viale Trieste, è tra i papabili.

Riguardo al servizio navetta attivo nei mesi estivi, il sindaco annuncia forti cambiamenti: “Intanto è un servizio che va ripensato perché San Decenzio, da cui parte la navetta, non basta ad assorbire la domanda di parcheggio per chi va al mare Sottomonte” ha osservato il primo cittadino generando in chi lo ascoltava l’immagine del tappeto di auto che ogni estate occupa, con non pochi rischi per la sicurezza viaria, la banchina della nazionale tra Pesaro e Fano.

Il sindaco poi non fa mistero dell’inutilità della navetta che dovrebbe servire Baia Flaminia: “Paghiamo per un veicolo che gira sempre vuoto: non va bene. Vedremo come migliorare l’accessibilità in Baia: faremo una zona a traffico limitato? Vedremo”.

Infine: “potenzieremo la navetta sulla panoramica San Bartolo che, invece, viaggia sempre piena...grazie ai turisti che l’hanno ‘capita’”.