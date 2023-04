Sanità regionale: Draisci nominato direttore

Il nuovo direttore della sanità marchigiana arriva da Pesaro. La giunta regionale ieri pomeriggio ha conferito l’incarico di direttore del Dipartimento regionale di Salute al dottor Antonio Draisci (foto) nattualmente commissario straordinario AST di Macerata ma fino a pochi mesi fa vice direttore generale degli ospedali Marche nord. L’incarico che gli ha appena conferito la giunta regionale ha durata di tre anni. Significa assumere un ruolo e una responsabilità di forte impatto sui marchigiani. Vanno invertiti i flussi migratori dei pazienti verso altre regioni perché nelle Marche non trovano adeguate risposte, serve accorciare se non dimezzare i tempi di attesa per le visite specialistiche nelle strutture pubbliche, occorre trovare risorse per garantire le assunzioni di medici con professionalità e specializzazioni piuttosto che affidarsi ai gettonisti, cioè a medici molto spesso pensionati per coprire i turni al pronto soccorso e in corsia. Insomma, il dottor Draisci ha l’occasione per mettersi in luce.