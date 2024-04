Oggi alle 18.30 il concerto dal balcone di Casa Rossini

Nuovo appuntamento oggi alle 18.30 con "Playlist Rossini". Le cantanti protagoniste del concerto odierno dal balcone di Casa Rossini saranno il soprano Lara Lagni e il mezzosoprano Marta Pluda, accompagnate dalla pianista Claudia Foresi. Saranno proposti estratti da Tancredi, melodramma eroico in due atti su libretto di Gaetano Rossi rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 febbraio 1813. Il progetto è realizzato in collaborazione con Comune, Fondazione Pescheria, Fondazione Rossini e Orchestra Sinfonica Rossini.