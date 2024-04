Sant’Orso beffato dalla Biagio. Colpaccio del MondolfoMarotta

S. ORSO

0

BIAGIO NAZZARO

1

S. ORSO: Palazzi, Vitali (25’ st Ferri), Tonucci, De Angelis, Fontana (32’ st’ Donati), Mattioli, Saurro (32’ st Tanfani), Bastianoni, Riberti (20’ st Iennaco), Muratori, Luchetti. All. Fulgini.

BIAGIO NAZZARO: Minardi, Cechetti, Guerri, Carboni, Ortolani, Cardinali, Borocci (40’ st Brocani), Petoku, Canulli (29’ st Terranova), Parasecoli (15’ st Agostinelli), Montagnoli (30’ st Severini). All. Trillini.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Reti: 27’ pt Montagnoli su rigore.

FANO

Partita di cartello al "Montesi": la compagine fanese già sicura dei playoff in cerca del miglior piazzamento in classifica e la Biagio per raggiungere la quinta posizione. Prima conclusione, Saurro dal limite la spara fuori di poco. Poi è la Biagio che prende il pallino con superiorità a metà campo e soprattutto è pericolosa coi calci piazzati. Al 30’ un’ingenuità difensiva da parte del S.Orso regala il rigore alla Biagio con una netta trattenuta in area. Montagnoli batte Palazzi. Nella seconda frazione la compagine fanese attacca ma non segna. Occasione colossale da 2 metri dalla porta che l’attaccante Riberti la spara alta. Ci pensa anche la Biagio a non chiudere la partita con Canulli che non trova il raddoppio in due occasioni. Atterrato in area Muratori l’arbitro sorvola.