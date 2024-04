Scacchi per ciechi. Il campionato all’Imperial Sport

Oggi e domani Pesaro, ed in particolare l’Unahotels Imperial Sport ospiterà nuovamente il Campionato italiano rapid di scacchi per ciechi ed ipovedenti, organizzato dalla Ascid - Associazione Scacchisti Ciechi Italiani, con il patrocinio della sezione Pesaro-Urbino dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti". Si tratta del recupero dell’edizione 2023, annullata a causa dell’alluvione in Romagna. Torna così ancora nelle Marche il massimo campionato della categoria, per la quarta volta a Pesaro, territorio che ha espresso la maggior parte dei Campioni Italiani di Scacchi Rapid per Ciechi e Ipovedenti.

Gli scacchisti marchigiani hanno vinto 26 edizioni su 38; 19 volte, ossia una volta su due, il Titolo di Campione è andato a uno scacchista pesarese. Sono 22 gli scacchisti e le scacchiste provenienti da tutta Italia, che si contenderanno i premi dell’edizione 2024; tra loro anche il campione Marco Casadei di Cesena e la campionessa Erica Pezzolato di Rovigo, che metteranno in palio i loro titoli conquistati all’edizione precedente, anch’essa svoltasi all’Unahotels Imperial Sport, il 23 e il 24 aprile 2022. A rappresentare le Marche in questa edizione ci sarà il veterano, nonché storico dirigente Ascid, Emilio Brunetti di Pesaro e la debuttante Claudia Battezzati di Falconara.