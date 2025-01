Settant’anni e in forma. Ecco la Pro Loco di Cagli

Con una simpatica cerimonia in Comune, la Pro Loco di Cagli ha festeggiato un traguardo importante, il settantesimo anno della sua fondazione avvenuta nel lontano 1954. Alla presenza di un numeroso pubblico nel Salone degli Stemmi ha avuto luogo una serata speciale per commemorare questa importante ricorrenza ed è stata presentata una nuova pubblicazione, con foto e commenti dedicata alla lunga e preziosa attività della associazione.

Un libro che acconta l’impegno di generazioni di volontari al servizio di Cagli e del suo territorio. Dopo i vari interventi delle autorità presenti, Carla Remedia attuale presidente ha ricordato ed anche premiato i personaggi più meritevoli per il loro impegno passato e presente nelle varie attività svolte dalla associazione. Attività iniziate con grande slancio nei favolosi anni ‘60 attraverso iniziative per il lancio turistico della città e del Monte Petrano, un pianoro al tempo all’avanguardia, con una pista per go kart, pista per lo sci d’erba ed anche la Sagra della Fragola.

Ma l’attività più importante che suscitò di quel decennio furono i favolosi veglioni al teatro con i cantanti al tempo più famosi quando si potevano ascoltare le loro canzoni solo alla radio o in televisione.

Quella bella stagione di eleganza e divertimento iniziò grazie all’impegno di un presidente come Serse Pieretti con altri importanti soci e un Franco Aguzzi che con la sua squadra del teatro allestì bellissime coreografie. Con la voce squillante di Tony Dallara iniziò il primo veglione con questo cantante che aveva vinto con la canzone “Romantica“ il Festival di Sanremo. Seguirono tanti altri cantanti da Betty Curtis, al Quartetto Cetra, Wilma De Angelis, Claudio Villa, Rita Pavone, Patty Pravo e con Mina, la regina della canzone italiana in un indimenticabile veglione nel carnevale del 1968.

Da quegli anni ruggenti del ‘60 alla guida della Pro Loco subentrò un’altro meritevole personaggio e già citato come l’indimenticato Franco Aguzzi che animò altri momenti di svago collettivo nel giorno del carnevale con le sfilate di carri allegorici. Alla sua presidenza seguì quella di Bruno Andreoli, e in seguito Lucia Braccini, la prima presidente donna che avviò la lunga serie sempre al femminile delle sorelle Carla e Francesca Remedia.

In questi tempi più recenti è sempre continuato in varie iniziative l’impegno della Pro Loco come la gestione dell’area attrezzata a Monte Petrano e con la serata di fine estate con Cagli delle Musiche e infine da ricordare dopo il periodo più esaltante della Pro Loco, la lunga serie di pubblicazioni del primo giornale locale del dopoguerra, “Il Torrione“. Un periodico che raccontava ogni notizia e curiosità cittadine e fu molto apprezzato in quella Cagli degli anni Sessanta.

Mario Carnali