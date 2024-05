Si dividono le strade tra mister Ceccarini e il team ducale

Diversi gli allenatori in attesa di una chiamata, tra questi Lazzaro Gaudenzi, esperto trainer ex Fano, Gabicce e altre compagini della nostra provincia, poi c’è mister Marco Gettaione ex Cantiano e Santa Cecilia, Giuseppe Sarti ex Audax Piobbico, Emanuele Pessina ex Cattolica, Giovanni Stocchi che ha svolto il ruolo di vice a Omiccioli nella passata stagione a Urbania e tanti altri.

E’ notizia di ieri che si è chiuso in maniera consensuale il rapporto tra mister Antonio Ceccarini (foto) e l’Urbino. I dirigenti ducali tengono a ringraziare per il suo operato mister Ceccarini augurandogli altre soddisfazioni professionali. Si sono divise le strade anche tra il Fortuna Fano e l’allenatore Tommaso Ordonselli e tra l’Atletico Luceoli Cantiano e mister Enrico Fiorucci. C’è la separazione anche tra mister Andrea Profili e l’Olimpia Marzocca. Riguardo i calciatori ieri girava la notizia dell’ingaggio da parte del Lunano, neo promosso in Promozione, del portiere Jammin Adebiyi classe 2000 nell’ultima stagione al Valfoglia. Adebiyi andrebbe a sostituire il partente Gallinetta. Le ‘voci’ dicono che sempre dal Valfoglia possa trasferirsi a Lunano anche il centrocampista Luca Diomede, classe 1998. L’Urbania del neo trainer Simone Lilli per tramite del diesse Stefano Maggi dopo aver confermato Luca Carnesecchi e i giovani Malvi Sema (2003) ed Elia Catani (2002) punta a rinnovare il contratto con il terzino sinistro Youssef Nouri, classe 2001.

A Pergola c’è la riconferma del blocco che ha fatto molto bene nella stagione appena conclusa. "Da qualche giorno è iniziata anche la programmazione per la prossima – dice il dg Matteo Ramaioli- siamo ripartiti dalla conferma del mister Massimiliano Guiducci, poi siamo passati alla riconferma dell’intera rosa dell’anno precedente, un segnale che dimostra il continuo del progetto Pergolese, ai saluti solo l’attaccante Luca Fraternali. Ora andremo a cercare qualche tassello da aggiungere alla rosa, sempre che rispecchi e condivida il nostro progetto, che non è sicuramente annuale o fine a s e stesso, ma un progetto che guarda in avanti negli anni nella crescita della società e del gruppo squadra, cercando nel mercato ragazzi che ancora nel calcio possono dare tanto e possono ricevere tanto da tutto in nostro staff, giusta combinazione per crescere e raggiungere una posizione di classifica migliore dell’anno precedente". Quindi tante conferme a Pergola a incominciare da Bucefalo, Lattanzi, Fontana, Rebiscini e altri. Invece il partente Luca Fraternali l’attaccante piace a Simone Pazzaglia mister della Fermignanese che lo ha già allenato ai tempi dell’Urbania. Il Trodica calcio (Promozione) ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Petrison Voinea (classe 1990).

Amedeo Pisciolini