Signoretti: "Palazzo Perticari, prima apertura il 3 giugno"

Ho letto solo due giorni fa l’articolo relativo alle aperture di Palazzo Perticari al pubblico. La mia avventura di Palazzo Perticari nasce per una precisa volontà di condividere con i miei concittadini degli spazi organizzati e dedicati all’arte desiderio che rimane sempre di più vivo. Dopo l’inaugurazione per fine lavori di restauro del palazzo sono iniziati gli allestimenti della biblioteca di storia dell’arte e delle sale espositive che oggi ospitano parte della mia collezione di pittura e ceramica. Gli allestimenti sono terminati e siamo pure quasi giunti alla fine dei lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza e delle certificazioni necessarie ed indispensabili per l’accesso del pubblico alla struttura. Il traguardo sta per essere raggiunto con la prima apertura prevista per il 3 giugno di cui verrà dato ampio risalto a partire dai primi di maggio. Questo primo appuntamento sarà contraddistinto dalla cerimonia durante la quale verranno dedicate le sale espositive a Costanza Monti Perticari moglie di Giulio della quale conosciamo le grandi qualità umane e culturali ed anche purtroppo la triste storia e le vicende che l’hanno vista, innocente, coinvolta nella città di Pesaro agli inizi dell’800. E’ stato da sempre un mio forte desiderio far tornare a Pesaro seppur dopo 200 anni questa giovane donna con un abbraccio grande da parte della città che non ha avuto all’epoca troppo riguardo e sensibilità nei suoi confronti. Ci sarà un momento di narrazione e dibattito che si svolgerà presso l’auditorium, gentilmente concesso, della Fondazione Cassa di Risparmio per poi proseguire con l’inaugurazione e la visita a Palazzo Perticari. Nei giorni successivi seguiranno altre aperture programmate. Le iscrizioni a partire dai primi di maggio si potranno fare attraverso il sito www.palazzoperticari.it alla pagina eventi oppure contattando la società di servizi Intercontact alla mail f.gallinari@intercontact.it Franco Signoretti

Imprenditore