Simone Berti espone allo “Studio Pelicula“

La rassegna “Sondare l’Altrove“, nata dall’intuizione di Michele Alberto Sereni, Nevio Mengacci e Milena Becci, dal 2018 è un riferimento per l’arte contemporanea. Lo studio fotografico di Sereni è un contenitore per la cultura contemporanea e ospita, al suo interno, mostre personali di artisti del panorama nazionale contemporaneo, in un susseguirsi di flash exhibition della durata di una sola giornata come fosse un’istantanea scattata di volta in volta nello stesso luogo ma a diversi protagonisti dell’arte. Oggi alle ore 17,30, allo Studio Pelicula, al centro Mimosa, in via Federici, zona Villa San Martino, viene presentata “Luminosa“, mostra personale di Simone Berti a cura di Riccardo Tonti Bandini. Ingresso libero. l. d.