Smartsystem, una rimonta da urlo. Fano conquista la semifinale playoff

SENINI MOTTA DI LIVENZA: Santi, Saibene 5, Nardo, Mazzotti 17, Catone 2, D’Annunzio, Lazzaro, Bortolozzo, Mian 20, Luisetto 12, Arienti 8, Murabito, Mazzon 13. All. Marzola.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 27, Partenio 2, Merlo 22, Roberti 8, Focosi, Margutti 12, Galdenzi 7, Gori 1, Mazzon, Maletto 7, Uguccioni, Raffa (L). All. Mastrangelo.

Arbitri: Sabia Emilio e Kronaj David.

Parziali: 23-25, 24-26, 33-31, 25-19, 19-17.

Note. Motta batttute vincenti 4, battute errate 15, muri 15; Fano battute vincenti 12, battute errate 25, muri 11.

MOTTA DI LIVENZA

E’ semifinale playoff per salire in A2. La Smartsystem va a vincere a Motta di Livenza e chiude con un secco 2-0 la serie dei quarti di finale playoff. Un successo al cardiopalmo con Fano sotto 2 set a 0 e 24 a 20 nel terzo. Quando ormai si prospettava la bella al Palas Allende, i virtussini sono protagonisti di una grande rimonta grazie alla quale portano a casa partita e qualificazione in semifinale playoff promozione.

Per i fanesi non si erano messe bene le cose con la Senini padrona del match e raramente in difficoltà.

Ma questo è il bello dello sport: ad un passo dal baratro i biancorossi reagiscono e nel tie break arpionano con il cuore una vittoria fondamentale. Nella prima frazione i mottensi iniziano alla grande (4-1) con Catone al servizio. Fano patisce e rincorre l’avversario fino a raggiungere la parità (19-19), qui ancora vacilla la ricezione dei virtussini e nell’ultima azione Roberti viene murato.

I marchigiani sembrano in giornata no: nella frazione successiva Mian e Catone creano il break in battuta (14-10), Roberti risveglia finalmente in suoi (18-21) ma Fano ricade nei soliti errori ed il finale è tutto biancoverde. Nel terzo parziale i veneti partono forte (12-5) e gestiscono il vantaggio fino al 24-20. Qui succede l’incredibile: coach Mastrangelo tira fuori dal cilindro Gori che in battuta flot manda in crisi la ricezione dei locali. Fano annulla una miriade di match point e chiude il set 33 a 31. I ragazzi di Marzola accusano il contraccolpo: la Smartsystem domina la quarta frazione grazie alla vivacità di Margutti e alle difese super di Raffa.

Anche nel quinto succede di tutto: Motta cambia sull’8 a 5, Mian nel finale fa e disfa. Altro match point per i locali, lo annulla Dimitrov e nel finale Roberti piazza un ace letale e i veneti sbagliano in attacco regalando alla Virtus un successo memorabile. L’altro quarto è tra Belluno-Palmi e si gioca oggi.

