Spazio al teatro fatto in casa. Le compagnie amatoriali salgono sul palco della Biosfera

A partire da domenica, il palco della Biosfera di piazza del Popolo accoglierà la nuova rassegna "Teatro in Piazza", dove per tre domeniche consecutive (e un sabato di novembre), alle ore 17.30, si alterneranno gli spettacoli realizzati da quattro compagnie amatoriali pesaresi. La rassegna, ad ingresso libero e gratuito, prenderà il via con il Teatro Accademia e il suo "Tutt cuncén par rida insiem". "Dopo il successo ottenuto dalle due icone dialettali pesaresi, Franca Mercantini e Carlo Pagnini, che per "la prima volta insieme" si sono esibite davanti a 400 spettatori – spiegano il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini – piazza del Popolo torna ad accogliere lo spettacolo del teatro amatoriale. Un omaggio alla tradizione culturale della città, un giusto riconoscimento al lavoro portato avanti negli anni dalle nostre compagnie. Abbiamo pensato a questo appuntamento tra gli altri, per far vivere il centro storico e destagionalizzare la proposta d’intrattenimento della città".

Dopo l’appuntamento di questa domenica, la rassegna "Teatro in Piazza" proseguirà il 10 novembre, con La Piccola Ribalta, sul palco per fare "Do rised in piazza...!" e con le "Parole Migranti" narrate dal Teatro dei Bottoni, in programma sabato 16 novembre. A chiudere sarà la compagnia Farò Follie che proporrà "In allegria la meglio terapia" il 24 novembre.

"Le compagnie teatrali pesaresi saliranno sul palco della Biosfera proponendo spettacoli di circa un’ora – aggiungono sindaco e vicesindaco –. Sarà un modo in più per vivere la piazza, promuovendo e valorizzando il teatro e avvicinandosi, insieme, al Natale". È infatti prevista per sabato 30 novembre, l’accensione dell’Albero, "che si porterà dietro anche tanti altri spettacoli tra musica e teatro".