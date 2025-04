Bombolette spray in azione. Scritte sulla Resistenza

Sono comparse ieri in alcuni punti della città, prevalentemente nella zona di Piansevero ma anche in un luogo di passaggio come l’ingresso a monte del centro commerciale Porta Santa Lucia, alcune scritte realizzate con le bombolette spray che inneggiano all’antifascismo, alla resistenza e alla Palestina libera. Il blitz, il cui autore non è noto ma su cui le forze dell’ordine potranno indagare anche tramite le telecamere sparse per la città, pare essere stato messo in atto la notte tra il 25 e il 26 aprile. Le scritte, in stampatello maiuscolo, recitano: “Viva l’antifascismo“, “Viva la Resistenza“, “Free Gaza“ e “Free Palestine“ e si trovano, oltre che al centro commerciale, sulle pareti dell’ex albergo Montefeltro e in vari punti di via Gramsci. Bolla subito come vandalismo l’accaduto l’onorevole Antonio Baldelli (FdI): "Questo non è difendere un’idea ma offendere una città unica al mondo. La culla del Rinascimento è stata vandalizzata così. Urbino, patrimonio Unesco, merita rispetto".