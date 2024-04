Stazione carabinieri, nuovo comandante

MACERATA FELTRIA - E’ arrivato il nuovo comandante della caserma di carabinieri, il maresciallo maggiore Alessandro Privitera di 50 anni, proveniente dalla caserma di Sant’Angelo in Vado. Sostituisce il maresciallo Paolo Stragapede che va in pensione. "Rivolgo il più caloroso benvenuto al nuovo maresciallo e i migliori auguri di un proficuo lavoro - è il commento del sindaco Luciano Arcangeli -. Il suo arrivo rappresenta un momento significativo per la nostra comunità, che da sempre nutre un profondo legame di fiducia e rispetto con l’Arma. Sono certo che il comandante Privitera, con la sua esperienza, professionalità e dedizione, saprà dare continuità al brillante lavoro svolto dal suo predecessore, rafforzando ulteriormente il rapporto di collaborazione tra l’Arma e l’Amministrazione comunale. Insieme, lavoreremo fianco a fianco per garantire la sicurezza del nostro territorio". Francesco Pierucci