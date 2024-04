Su Netflix arrivano i “Briganti“ di Nicola Sorcinelli

Debutta oggi su Netflix, “Briganti“, serie italiana diretta dal giovane regista sancostanzese Nicola Sorcinelli insieme ai colleghi Steven Saint Leger e Antonio Le Fosse.

Un lavoro composto da sei episodi, prodotto da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos, disponibile solo sulla diffusissima piattaforma streaming, che ha nel proprio cast Michela De Rossi, Ivana Lotito, Matilda Lutz, Marlon Joubert, Orlando Cinque e Pietro Micci.

Per Sorcinelli (36enne, già vincitore di un Nastro d’Argento e con all’attivo più di un centinaio di importanti riconoscimenti), che ha curato anche la supervisione artistica della serie, si tratta di una nuova importante esperienza.

“Briganti“ è un racconto moderno e ricco d’azione, liberamente ispirato a figure femminili e maschili realmente esistite. Un’avventura fatta di ribellione, amore e coraggio sulle tracce del leggendario tesoro del Sud, creata da GRAMS*, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. E’ il 1862, Italia meridionale.

Filomena (interpretata da Michela De Rossi), di origini contadine, è sposata con un ricco possessivo e violento. Ribellandosi al suo destino è costretta a rifugiarsi nei boschi popolati da pericolosi briganti, non prima di essersi impossessata della mappa per l’introvabile Oro delle Camicie Rosse. Qui viene catturata dalla banda Monaco, proprio mentre sulle sue tracce si mette un audace e misterioso cacciatore di taglie, Sparviero. In un Sud impoverito e sfruttato dall’occupazione piemontese i destini di Filomena e Sparviero si uniranno in un’epica caccia al mitico tesoro, che vedrà i briganti contro l’appena costituito Regno d’Italia, ma anche situazioni con i briganti contro altri briganti.

Un’avventura dove la storia si confonde con la leggenda e la guerra sarà vinta da chi per primo si impossesserà dell’oro. Nicola Sorcinelli, riferendosi a Steven Saint Leger, Antonio Le Fosse e al team di attori, evidenzia sintetiche riflessioni: "E’ stato molto bello far parte di questo gruppo di straordinari professionisti. Ora avanti con nuovi progetti".

Sandro Franceschetti