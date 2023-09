Talk su innovazione e sostenibilità

Prosegue con tre appuntamenti la "Settimana della Mobilità Sostenibile", organizzata in città. Si comincia oggi alle 10,30 con il Techfem Mobility Day, un talk dedicato a "Innovazione e sostenibilità", nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone. Si prosegue alle 16 con il Techfem Mobility Village, il villaggio dedicato alla mobilità in piazza. Domani con ritrovo alle 8.15 all’Arco d’Augusto il "Bike to work" dei lavoratori Techfem, una pedalata di 6 Km fino alla zona industriale di Bellocchi.