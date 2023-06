Tra borghi e quartieri Una pioggia di iniziative

Domani prende il via ‘Pesaro, una Capitale: tra borghi e quartieri’, rassegna diffusa della creatività e della comunità promossa dal Comune. "Questo è un programma che ha nella moltitudine la sua bellezza e la sua complessità, per cui sono stati fondamentali la disponibilità e l’entusiasmo dei vari Quartieri – così ha esordito in conferenza stampa di presentazione il vice sindaco Daniele Vimini –. Quindi un grazie a tutte le realtà che hanno partecipato al progetto. La filosofia di base è sempre quella: portare contenuti specifici in altre zone oltre al centro e al mare in estate già molto vissuti; una modalità che ci ha permesso di sperimentare altri luoghi anche nei borghi per farci scoprire le loro potenzialità. I temi sono quelli ricorrenti, naturalmente in chiave 2024, e allora ci siamo concentrati sulle letture, sui momenti teatrali, sulle storie raccontate per conoscere la Pesaro di una volta e sui burattini molto amati. Ma c’è altro tutto da scoprire".

Lanciata nel 2019, la proposta torna ricca e articolata, con l’intento di valorizzare i quartieri. Fino all’11 agosto, in programma un fitto calendario di 58 eventi (tutti a ingresso gratuito) tra letture, burattini per i più piccoli, teatro di strada, presentazioni editoriali, l’osservazione delle stelle, walkscape e bikescape per esplorare la città, archeologia con la new entry dell’Ente Olivieri tra i partner e incontri per andare alla scoperta della storia più segreta di Pesaro ma anche per riflettere sul sociale.

Taglio del nastro domani alle 21 al Parco Trulla per la conversazione con Marco Lanzi ‘Gioventù virtuale’ e festa finale a fine agosto che verrà svelata più avanti. ‘Pesaro, una Capitale: tra borghi e quartieri’ è possibile grazie alla partecipazione di numerosi soggetti con proposte diverse ciascuno nel proprio ambito: Archivio Stroppa Nobili-Pesaro Segreta, Auser Provincia Pesaro Urbino, Auser Pantano, Biblioteca San Giovanni, Capitaneria di Porto, Corpo Bandistico Colombarone-Fiorenzuola di Focara, Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani, Etra. entra nell’arte associazioneAntonella Micaletti, Gruppo Astrofili Pesarese, Ittico ArtLab, Le foglie d’oro associazione, Le Voci dei Libri APS, Spettacolo a tutto tondo, Strada San Germano APS, Teatro La bottega fantastica, Fabio Astolfi, Francesco Cannadoro, Lucia Ferrati, Alex Gabellini, Kevin Gualandris, Marco Lanzi, Franca Mercantini, Alessandra Mindoli, Simone Garbén Morotti, Carlo Pagnini, Luca Puzio Kalù. Coinvolti tutti i quartieri, con le rispettive zone che accoglieranno le attività del palinsesto a cui si aggiunge il Municipio Monteciccardo. Il coordinamento eventi è a cura di Monica Norrito dell’Assessorato alla Bellezza.

Luigi Diotalevi