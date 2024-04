Travolti sulle strisce: "Ci ha investito una moto. Ora prego per mio marito"

"Quella moto ci è arrivata addosso mentre stavamo attraversando sulle strisce. Ora mio marito è in prognosi riservata con un trauma cranico". E’ ancora carico di dolore il racconto della moglie di Giancarlo D’Amen, professore in pensione da nemmeno due anni del liceo scientifico sportivo "Marconi" e attualmente preparatore atletico per la Fano Rugby che sabato, intorno alle 16, è stato investito in via Lungofoglia Caboto mentre stava rincasando insieme alla moglie. "Stavamo completando l’attraversamento pedonale sulle strisce in prossimità di via Donzelli – racconta la moglie Donatella Pierucci, anche lei pensionata –. Tornavamo da una passeggiata e dal lato del fiume ci stavamo dirigendo verso la parte opposta della carreggiata: eravamo vicini a casa. La moto guidata da un signore non giovane arrivava dalla rotatoria del porto dirigendosi verso il centro. Ci ha colpiti entrambi e la prima ad entrare in collisione con la moto sono stata io, lateralmente. All’inizio ho pensato che avesse colpito solo me poi, quando mi sono rialzata e ho visto mio marito a terra che non si muoveva, ho capito che il colpo peggiore l’aveva ricevuto lui che mi camminava a fianco. La moto ci è arrivata addosso e si è fermata: il motociclista ha detto di non averci visto perché era distratto. Mi chiedo come sia stato possibile non accorgersi di noi. Camminavamo piano, senza correre ed eravamo in due, quindi ben visibili".

Nell’impatto Donatella Pierucci ha riportato lievi ferite, guaribili in dieci giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta la polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso. Le condizioni di Giancarlo sono apparse critiche fin da subito al punto che, dopo il trasporto in pronto soccorso, i sanitari lo hanno trasferito a Torrette con l’eliambulanza. "Ricordo quei momenti – racconta Donatella –: eravamo entrambi in ospedale per le cure e mio marito è stato trasferito in Ancona con un trauma cranico. Mi dicono che le sue condizioni sono molto delicate, è in prognosi riservata e sedato. E’ uno sportivo, ha una fibra forte: ci hanno dato un po’ di speranze che possa farcela". Anche da parte del Rugby fano, dove Giancarlo da tempo collabora come preparatore atletico dopo aver, in passato, collaborato anche con il rugby Pesaro, arrivano solidarietà e speranza per uno dei capisaldi della società fanese.