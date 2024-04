Tre martiri, l’omaggio di Paolini:: "Un luogo e una data simbolo"

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha deposto una corona commemorativa al monumento di piazza d’Armi dedicato ai Tre Martiri, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione. Paolini ha rimarcato il significato di "ritrovarsi in una data e in un luogo simbolo per il territorio e la nostra storia. Per non dimenticare quanto successe". Il monumento è dedicato alla memoria di Leone Balducci, Gino Barcelli e Santo Gagliardotto, partigiani catturati a Isola del Piano e uccisi l’11 maggio 1944 a Baia Flaminia da un reparto militare tedesco, dopo essere stati costretti a sfilare per le vie principali di Pesaro. "A Isola del Piano due partigiani vennero uccisi al monastero di Montebello. Altri tre della ‘Brigata Bruni’, tra cui Leone Balducci di Isola del Piano, furono catturati in un combattimento e poi fucilati a Pesaro", ha ricordato il presidente. La brigata prese poi il nome di ‘Brigata Leone Balducci’, seguendo gli alleati fino a Milano: "A loro e a tutti quelli che sono morti per difendere i valori della Costituzione va un pensiero di profonda gratitudine".