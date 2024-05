"Suo figlio è nei guai". E consegna 70mila euro di gioielli e Rolex ai truffatori

Pesaro, 22 maggio 2024 – Si fanno consegnare gioielli e orologi d’oro per un valore di settantamila euro. E’ l’ammontare del bottino che abili truffatori dall’accento italiano hanno sottratto ad una signora di 85 anni residente a Pantano. Il fatto è avvenuto lunedì scorso. I truffatori, come da copione ormai tristemente consolidato visto che il tentativo di truffe del genere è all’ordine del giorno e colpisce, in particolare, gli anziani, hanno fatto leva sull’istinto materno della signora raccontando che il figlio si trovava in pericolo.

La donna è stata contattata al telefono fisso di casa. "Signora, suo figlio Francesco (questo ovviamente è un nome di fantasia ndr.), è rimasto coinvolto in un incidente: alla ragazza che era con lei hanno dovuto amputare una gamba. Ci servono subito ottomila euro per farlo uscire su cauzione e per risarcire la ragazza".

La signora, sconvolta, ha risposto che ottomila euro in contanti in casa non li aveva e allora il truffatore al telefono ha rilanciato: "Vabbé, sono sufficienti anche 4000 euro". Ma la signora non aveva neanche quelli. "Non li ho, come posso fare?". E allora la seconda proposta. "Va bene signora, le veniamo incontro: in casa avrà sicuramente dell’oro. Intanto lo prepari e lo sistemi sul tavolo che tra poco arriviamo".

La donna non ha avuto neanche il tempo di pensare: nel frattempo, con una scusa, i truffatori si sono fatti dare anche il suo numero di cellulare. Avendo tutte le sue utenze telefoniche sono riusciti a bloccare i suoi numeri tenendola in linea con uno stratagemma mentre l’anziana preparava l’oro. Una manciata di minuti dopo il truffatore si è presentato a casa sua con un aspetto distinto e insospettabile per ritirare Rolex d’oro da uomo, orologi d’oro da donna, la fede nuziale, anelli con brillanti e tutti i suoi gioielli di famiglia. Quando ha realizzato l’accaduto ormai era troppo tardi. Il giorno successivo ha presentato denuncia alla polizia e la speranza è quella di poter acciuffare i malviventi e recuperare il bottino.