Turismo sostenibile, un vertice a Urbino

Urbino sarà per due giorni il palco dove parlare di turismo sostenibile a livello nazionale e non solo. La città ducale è stata scelta come esempio di queste pratiche. Venerdì 1° marzo al Teatro Sanzio si terrà il Meet Forum 2024, ovvero l’evento promosso ed organizzato dal Comune di Urbino con la collaborazione di Destination Italia, azienda quotata nella Borsa Italiana, per promuovere la consapevolezza e il confronto sulle pratiche e sui principi di sostenibilità per il settore turistico.

Cosa è il Meet Forum? Un’iniziativa che si è affermata già negli anni scorsi come punto di riferimento all’avanguardia per i temi trattati, per l’ambiente aperto e collaborativo, per la partecipazione attiva di operatori del turismo, istituzioni e finanza. Tutti uniti dall’obiettivo di integrare concretamente i principi Esg, ovvero la sostenibilità ambientale, il sociale e la governance nelle imprese della filiera turistica, promuovendo al contempo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

"L’iniziativa darà degli spunti significativi per iniziare a ragionare sul turismo in modo nuovo, più vicino al territorio e alle comunità che lo vivono: un punto di vista di cui la nostra città e realtà simili potranno trarre vantaggio, provando a rispondere alle esigenze di nuove tipologie di visitatori", commenta il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. "La prossima sfida del turismo è la sostenibilità, e su questo il nostro paese deve investire per ambire a diventare guida a livello europeo e migliorare la competitività e la capacità di attrazione – aggiunge Dina Ravera, presidente di Destination Italia –. Il connubio tra turismo e sostenibilità offre al territorio nuove opportunità che vanno ben oltre il semplice sviluppo economico a breve termine. Il turismo non dovrebbe limitarsi a far visitare le destinazioni, ma dovrebbe impegnarsi a lasciare impronte positive, promuovendo pratiche ambientali, sociali e di governance che garantiscano la sostenibilità e il benessere delle comunità e degli ecosistemi. Il turismo non è solo vedere nuovi luoghi, ma anche sostenerli per le generazioni future. La città di Urbino è stata scelta per l’impegno che l’amministrazione pone sui temi ambientali e perché, rientra nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco rappresenta la perfetta sintesi di come la conservazione del patrimonio storico e artistico possa coesistere con lo sviluppo sostenibile e l’innovazione".

Il programma. I lavori si apriranno alle 15 a cui seguirà la presentazione del progetto Local Expert per la Regione Marche. Alle 16 sarà consegnato il riconoscimento delle aziende che si sono distinte per l’impegno a favore della sostenibilità, a seguire si tratterà il tema “Turismo delle Radici, arte e Esg“. Alle 17 si parlerà di GenZ e turismo e di riqualificazione del borghi. Alle 18 ci sarà la conclusione dei lavori. fra. pier.