Tutti al Museo della Linea Gotica

La festa della Liberazione al Museo storico della Linea Gotica di Casinina, a Sassocorvaro-Auditore. Domani la famiglia Tiberi sarà impegnata con aperture speciali per far conoscere la storia con testimonianze e reperti unici. Fondato dal professore Giovanni Tiberi, il museo in 32 anni di attività si è conquistato il primato di essere un punto di riferimento nazionale per la storia del Novecento e della Seconda Guerra Mondiale grazie a materiale recuperato in oltre 50 anni di ricerche storiche.

Nella giornata di domani, 25 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 sarà possibile effettuare una visita al museo fra migliaia di reperti e documenti originali integrata da approfondimenti tematici, con una didattica unica nel suo genere e un archivio ricco di migliaia di documenti originali. Domani nel giorno della Festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista la visita al museo è particolarmente intensa tra 4mila documenti, immagini e reperti tutti originali, sia di natura bellica che civili, ma legati alla tragedia della guerra così come la visita al parco della memoria che è parte integrante del museo, dove sono esposti veicoli originali e resti di aerei, bunker, monumenti e un punto di osservazione sulla gotica. Proprio a Casinina alla fine di agosto del 1944, grazie ad una vicenda che lega elementi bellici a persone comuni e alla Resistenza, si creò una testa di ponte ovvero un punto di sfondamento che permise la caduta della prima linea della Gotica in pochi giorni. Questa vicenda è pubblicata insieme ad altri documenti sul sito del museo alla voce “Storie e Persone“ (museolineagotica.it); si tratta di contenuti storici inediti diffusi dal museo e redatti dal professor Tiberi e costituiscono un’anticipazione del libro che sta preparando e che sarà pubblicato entro fine anno. Nella giornata di domani, alle 10, nel parco del Museo sarà organizzato un momento solenne in occasione del 25 aprile, dove l’amministrazione comunale di Sassocorvaro Auditore deporrà una corona di alloro ai caduti. Come sempre il museo è meta di scolaresche. In questo 2024, già da marzo, le scuole hanno potuto visitare le sale in un anno particolare, quello dell’ottantesimo della battaglia della Linea Gotica e fine dell’occupazione nazifascista che nel nostro territorio avvenne fra agosto e settembre del 1944.

Francesco Pierucci