Tutti i ristoranti a prezzi ’fissi’

E’ in arrivo un altro fine settimana in compagnia dell’edizione primaverile dei Week-end Gastronomici organizzati da Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell’iniziativa. L’edizione primaverile vede 43 ristoranti coinvolti e 29 località interessate fino al 9 giugno. Oggi e domani saranno ben sette i ristoranti aderenti all’iniziativa. Oggi 20 aprile "Da Carletto" a Piobbico via Roma, 28 - 0722.986282 prenotazione whatsapp 339.8372345; "Savioli" a Sassofeltrio via Battelli, 13 - 0541.974715 prenotazione whatsapp 340.9177478. Domani 21 "Agli Olivi" a Cartoceto via Bottaccio, 2 - 0721.898144 prenotazione whatsapp 334.3901243; "Il Prezzemolo" a Pietracuta di San Leo via Gramsci, 23 - 0541.923768 prenotazione whatsapp 347.8362674; "La Vigna" a Montecalvo in Foglia - Ca’ Gallo via della Vigna, 14 - 0722.594038 – 389.5819451; "Piccolo Mondo" a Mombaroccio via Villagrande, 175 - 0721.470170 - prenotazione whatsapp 392.4954696; "Pitrok" a Fossombrone via Tombari, 3 - 340.5087018 prenotazione whatsapp 340.5087018.

Il libretto-menù è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it. Per partecipare ai "Week end gastronomici" occorre prenotarsi telefonicamente direttamente ai ristoranti prescelti.

l. d.