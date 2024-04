Ubriaco al volante si schianta in curva contro una recinzione. E’ successo ieri pomeriggio a Fano dove, poco dopo le 15.30, un ragazzo di 30 anni di origini tunisine e residente a Cartoceto, è uscito fuori strada con la sua Mazda mentre procedeva verso sud lungo viale Dante Alighieri, all’altezza dell’intersezione con via degli Schiavoni. Ha perso il controllo dell’auto, andando ad impattare con la parte anteriore destra contro una recinzione che si trova al limite tra le due vie. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e la prova del palloncino. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest.