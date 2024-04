Un disastro sotto i tabelloni e Love non si è fatto sentire

McDuffie 6. Ha giocato bene a partita morta, con Derthona che aveva già girato l’angolo. In una gara-disastro sotto il profilo dei rimbalzi, anche lui solitamente positivo, ne esce male: solo 3 palle recuperate. Chiude la partita con 6 su 10 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Bluiett 5. E’ rimasto negli negli spogliatoi perché questa volta, nei 15 minuti in campo, non ha alzato nemmeno una piuma. Troppo fisicati dall’altra parte per uno come lui. Ha due soli tiri tentati dalla distanza e li ha sbagliati.

Visconti 6. Se non altro reattivo in un contesto di ’chiappa e tira’: in campo tanto (19 minuti) e alla fine risulta uno dei meno peggio, con 2 su 2 da sotto e 2 su 6 da fuori. La difesa? Un optional, come per tutti i suoi compagni di squadra.

Wright-Foreman 5,5. Ha sbattuto nel duro e prende anche una stoppata in entrata. Sopra anche 3 brutte palle perse, quando ancora la gara aveva un senso. Chiude con 5 su 11 da sotto ed 1 su 4 da fuori.

Ford 5. Altra gara anonima la sua, sia in difesa che in attacco: non ha tentato nemmeno un tiro ed ha 3 rimbalzi.

Tambone 5,5. Non reattivo come altre volte, soprattutto in fase difensiva. Tanto in campo (26 minuti) e chiude la gara con 2 su 3 da sotto e 0 su 2 fa fuori.

Cinciarini 6,5. Grandi, sotto il profilo tattico, i primi dieci di gioco, ma poi paga dazio. Si risveglia nel finale, quando la gara non c’è più e si fa solo accademia. Alla fine comunque uno di quelli che salva la faccia: chiude con 5 su 8 da due e 1 su 1 da tre. Ha 7 assist.

Mazzola 5,5. Lontano dalla gara di domenica scorsa con Pistoia, in difficoltà fisicamente e non feroce in difesa dove anche lui, come tutti, è arrivato sempre in ritardo sui tiratori di Derthona: chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori, ha 4 rimbalzi.

Love 5. Una gara che ha un solo termine per lui: anonimato più completo. Anche perché in 18 minuti, con le ali ed i lunghi di De Raffaele che volteggiavano come fringuelli dentro l’area pesarese, ha portato a casa solamente 3 rimbalzi, gli stessi di Foreman. In attacco ha giocato 4 palle e solo due sono andate a buon fine. Ha anche uno 0 su 2 nei liberi.

