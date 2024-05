Un fondo per aiutare gli studenti disagiati

Erdis Marche ha creato un fondo di inclusione, stanziando circa 315mila euro da destinare a studenti universitari in condizioni di disagio. La finalità del Consiglio di amministrazione dell’ente, presieduto da Maura Magrini, è realizzare e finanziare progetti e servizi che abbiano come obiettivo l’inclusività di tali studenti, consentendo loro di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione e creando una parità d’accesso. Per l’anno accademico in corso saranno utilizzati 106mila euro, a copertura di quattro iniziative.

La più corposa è l’erogazione di sussidi straordinari a favore di studenti in condizioni di disagio, per 30.070 euro: tale contributo sarà accessibile agli studenti, regolarmente iscritti e che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio, in condizioni di eccezionale disagio economico e/o sociale. Con questa misura, Erdis vuole intervenire su contesti di particolare difficoltà personale o familiare, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi da parte degli universitari, sia italiani, sia stranieri. Il contributo sarà ripartito in base alle domande valutate idonee, fino a esaurimento e fondi e per un massimo di 1.500 euro a testa: il bando è a scadenza, con richieste entro venerdì 3 maggio (compreso), presentate accedendo alla propria area riservata online. Poi ci saranno 21.200 euro dedicati all’ampliamento del servizio di assistenza psicologica gratuita, mentre 26.500 finanzieranno progetti o interventi per aiutare studenti con disabilità: si va dall’assegnazione di posti letto gratis all’erogazione gratuita del servizio mensa per gli assistenti di studenti vincitori di borsa di studio, fino all’installazione di un videocitofono e di una serratura automatica per agevolare l’ingresso di persone disabili alla mensa Del Duca di Urbino, in centro storico. Infine, 27.560 euro saranno usati per finanziare borse di studio annuali erogabili con deliberazione del Consiglio di amministrazione: nel 2023 il Cda ha erogato tre borse straordinarie a studenti che versano in condizioni sociali e/o umanitarie precarie e che non avevano beneficiato di altre borse di studio o sussidi. Il resto dei 315mila euro sarà destinato ai futuri anni accademici.

