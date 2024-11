Urbania già aspetta la Befana. La festa dal 3 al 6 gennaio prevede tantissime attrazioni

Urbania si prepara ad accogliere la Befana, che tornerà ad animare le strade del centro storico dal 3 al 6 gennaio 2025. Quest’anno, la 28ª edizione della Festa Nazionale della Befana sarà arricchita da un suggestivo legame con il Rinascimento, riscoprendo le radici culturali di Urbania e celebrando il duca di Urbino. Secondo la tradizione, la Casa della Befana, situata in Corso Vittorio Emanuele II, si trova proprio accanto a una delle residenze dell’ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere (1549-1631). Per rendere omaggio all’illustre personaggio, il duca “in persona“ consegnerà il chiavistello del suo palazzo alla Befana, rendendo accessibile al pubblico il meraviglioso complesso di oltre 6.000 metri quadri che domina il fiume Metauro e il centro storico.

Al suo interno sono custodite preziose collezioni d’arte, i globi del Mercatore, le ceramiche di Casteldurante, la sezione archeologica, una biblioteca di oltre 40.000 volumi, l’archivio storico e il Museo di storia dell’agricoltura e dell’artigianato nei sotterranei.

La Befana, come ogni anno, volerà dalla torre campanaria per distribuire dolcetti e caramelle ai bambini, accompagnata dalla sfilata della calza più lunga del mondo (oltre 70 metri) lungo il Corso. Gli organizzatori della Pro Loco Casteldurante hanno previsto tante attività, che spaziano dalle animazioni per i bambini ai mercati di artigianato artistico e alla gastronomia locale. Il cuore della festa sarà piazza San Cristoforo, con spettacoli musicali, danze e stand con dolcetti e intrattenimenti; l’Ufficio Postale della Befana permetterà di inviare lettere con i propri desideri, mentre nella Casa della Befana i bambini potranno incontrare la Befana e ascoltare le sue storie. Il centro sarà animato da aree tematiche, come la Piazza del Gusto in piazza del Mercato, la Piazza delle Sorprese (Largo Scirri) e la Piazza delle Animazioni in piazza Duomo, con giochi, laboratori e intrattenimenti per tutta la famiglia. Senza dimenticare la Fiera della Befana, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, con bancarelle lungo via Roma e via Sanzio.

La Befana è già al lavoro e sta partecipando alle principali fiere turistiche nazionali (come la Fiera del Turismo di Rimini del 9-11 ottobre scorso), distribuendo una speciale cartolina in cui invita i bambini a raggiungerla a Urbania, promettendo doni.

Valentina Damiani