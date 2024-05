Urbino ’cardio protetta’, installato defibrillatore al centro sociale Padiglione

Il progetto "Urbino città cardioprotetta", condotto dal locale comitato di Croce rossa e patrocinato dal Comune, si arricchisce di un nuovo defibrillatore semiautomatico a disposizione del pubblico, stavolta al centro sociale "Il padiglione" di via Pablo Neruda, 8. L’appuntamento è per le 17 di domenica con l’inaugurazione dell’apparecchio, a cui seguirà una dimostrazione dei volontari della Cri, che lo faranno anche testare in prima persona ai presenti. L’acquisto del Dae e della sua teca termoriscaldata è stato finanziato dal Comune.