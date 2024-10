I dolci auguri di Valentino Rossi per il compleanno della sua Francesca, con cena da Bottura

Pesaro, 13 ottobre 2024 – Un compleanno che non si dimentica, tra rose rosse, un prezioso regalo e una gustosa cena all’Osteria Francescana di Massimo Bottura, ma soprattutto circondata dagli affetti più cari. Così ha festeggiato Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, che ha compiuto 31 anni.

Francesca Sofia Novello con la figlia Giulietta e un mazzo di rose rosse

“BDAY GIRL La vita ti riserva dei Regali che neanche ti immagini. Grazie a tutti per gli auguri” ha scritto Sofia sul profilo Instagram, postando una galleria di scatti d’amore. Nel primo la ragazza, in dolce attesa della seconda figlia, è ritratta con la figlia Giulietta e un mazzo di rose rosse. Una fotografia è per la torta al cioccolato con su scritto “Auguri Francesca” e un’altra per la famiglia al completo. Valentino e Francesca, poi si sono fatti immortalare con il padrone di casa: lo chef Massimo Bottura dell’Osteria Francescana, con tanto di dedica e auguri per la ragazza. Infine, non passa inosservato un prezioso e misterioso regalo firmato Cartier.

Valentino Rossi all'Osteria Francescana: nello scatto un prezioso regalo firmato Cartier

La coppia appare più raggiante che mai: è di pochi giorni fa una gita in famiglia con la piccola Giulietta a Santarcangelo di Romagna con tanto di visita alle affascinanti grotte in centro storico e una tappa al ristorante La Sangiovesa