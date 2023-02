Sanremo 2023, l’Ariston? “Lo illuminiamo ancora noi”

"L’Ariston lo illuminiamo ancora noi"

Quarto anno consecutivo a Sanremo. Le fantasmagoriche luci del festival della canzone italiana, anche per questa edizione da record, portano una firma: quella della Sound D-Light, azienda pesarese specializzata in illuminotecnica e service audio-video per spettacoli dal vivo. La ditta di Villa Fastiggi, è tra le aziende leader nel settore in Italia e tra quelle in Europa all’avanguardia nei sistemi di illuminotecnica. E per la tradizionale kermesse canora non poteva mancare il loro contributo fatto di esperienza, professionalità e tecnologia. "Siamo qui ancora una volta – dice Paolo Marcuzzi assieme ai soci anche Lorenzo Antonelli e Luca Domenicucci – per onorare al meglio il nostro impegno con il festival della canzone italiana". E l’impegno per illuminare le scene di Gaetano e Chiara Castelli (una cupola ellittica sospesa larga ventuno metri e alta fino a undici), è stato davvero notevole. "Siamo qui con oltre 1.000 corpi illuminanti, per la maggior parte teste mobili, ovvero proiettori a led ad altissima luminosità azionati da remoto in grado di cambiare migliaia di colori e posizioni in una frazione di secondo. E’ un grosso impegno che ci vede coinvolti non solo all’Ariston ma anche al Teatro del Casinò, allo Studio di Radio 2, al Glass...