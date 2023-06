Moratti conquistato dal tartufo di Acqualagna: “Vi aspetto a casa mia”

Acqualagna (Pesaro Urbino), 28 giugno 2023 – Il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini ha conferito il Sigillo d'Ateneo al presidente della Saras ed ex presidente dell’Inter Massimo Moratti che ha poi tenuto una lectio magistralis dal titolo “Una vita dedicata all’economia, allo sport ed al sociale”.

Dopo la cerimonia il presidente e sua moglie Milly hanno visitato Acqualagna e sono stati accolti in particolar modo dall’azienda Acqualagna Tartufi e dal ristorante Braceria Plinc dove li attendeva per pranzare insieme un nutrito gruppo di tifosi nerazzurri. All’arrivo il presidente è stato omaggiato con uno striscione lungo 20 metri che ritraeva tutti i trofei vinti dall’Inter sotto la sua guida e la scritta “Grazie Presidente!”; da piazza Mattei fino al ristorante Moratti è stato accompagnato dal coro “c’è solo un Presidente” e non ha mancato di firmare autografi e fare selfie con tutti i tifosi intervenuti. Anche durante il pranzo il presidente si è messo più volte a disposizione di tutti gli ospiti mettendo in luce una profondità ed umiltà d'animo non comuni. Tra gli intervenuti al pranzo, tutto rigorosamente a base di tartufo nero estivo di Acqualagna ovviamente, anche il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, il sindaco di Acqualagna Luca Lisi e l’assessore Luca Pretelli, oltre al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Regista dell'organizzazione ad Acqualagna è stato Piergiorgio Marini, titolare della Braceria Plinc e fondatore di Acqualagna Tartufi, coadiuvato da Andrea De Crescentini, ex assessore di Urbino e Gradara, oltreché amico della famiglia Moratti. Piergiorgio Marini ammette: “E’ un sogno che avevo sin da bambino e che ho voluto regalare a tutto il paese, amici e tifosi intervenuti. E’ stata una settimana molto concitata, da quando si è saputo che avrei organizzato un pranzo per il presidente ho ricevuto telefonate da numerosi Inter Club d’Italia. Ovviamente il tutto è stato possibile solo grazie al rapporto intimo che l’amico Andrea De Crescentini intrattiene da anni con tutta la famiglia Moratti. Andrea mi aveva già anticipato come Massimo Moratti fosse un Signore di altri tempi ma non pensavo che si potesse concedere a tutte le persone intervenute con così grande umanità e pazienza. Si è anche scusato personalmente con me perché era un po' stanco alla fine del pranzo, mai vista così tanta generosità d’animo ed altruismo da parte di un personaggio pubblico di così importante levatura sia in termini imprenditoriali sia sportivi, aldilà dei colori nerazzurri che inevitabilmente rappresenta”.

E Moratti ha apprezzato in particolare il tartufo. “Ho avuto una bella soddisfazione professionale durante il pranzo nel nostro ristorante – racconta ancora Piergiorgio Marini – perché il presidente è rimasto molto colpito da uno dei nostri piatti di maggior successo e cioè l’uovo cotto a bassa temperatura e fritto adagiato su un letto di fonduta di parmigiano e pasta kataifi, guarnito con lamelle di tartufo nero estivo. Ovviamente questo piatto esprime il suo massimo sapore durante la stagione autunnale con l’aggiunta di tartufo bianco di Acqualagna e sono già d’accordo con il presidente di riproporglielo in questa nuova veste a casa sua a Milano. Cosa altro devo aggiungere, è stato come vincere un Triplete!”