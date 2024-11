Tartufo, Acqualagna assegna gli Oscar: chi vince

Pesaro Urbino, 4 novembre 2024 - Con la ricetta “Cappelletti in brodo, ricotta di cocco e tartufo bianco” dello chef Davide Camaioni il comune di Amandola vince la seconda Gara Nazionale delle Città del Tartufo, nell’ambito della 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Un piatto che ha conquistato giuria tecnica e popolare. “Sono contentissimo - ha commentato Davide Camaioni –. Ho voluto portare un piatto della tradizione perché il cappelletto in brodo è sinonimo di casa, ho aggiunto poi le tecniche della professione per arrivare all’esaltazione della cucina di una volta, con pochi ingredienti, ma con tanta qualità nonché una visione sul futuro con protagonista il tartufo bianco”.