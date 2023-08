Bando a Pesaro, ci sono 132mila euro in palio per creativi e organizzatori di eventi

Pesaro, 8 agosto 2023 - L'amministrazione comunale mette a bando 132mila euro a sostegno di eventi, iniziative, manifestazioni culturali.

"E' un bando rivolto al mondo della cultura, ma anche istituzioni sociali private, fondazioni ed enti del terzo settore, Sono risorse che andranno ai progetti, senza fine di lucro, che rispetteranno maggiormente i requisiti indicati -spiega il vicesindaco Daniele Vimini -. Tra questi qualità e contenuti (max 40 punti); integrazione col territorio e/o radicamento nel sistema cittadino (max 40 punti); congruità dei costi preventivati e del contributo richiesto (max 20 punti)".

Le proposte per l’avviso pubblico devono essere presentate al Comune di Pesaro entro e non oltre le ore 12 del 10 settembre 2023 esclusivamente in modalità telematica tramite la compilazione del modulo previsto e degli allegati al bando da trasmettere alla Pec [email protected].

I soggetti che non dispongono di Pec possono trasmettere l’istanza alla mail [email protected].

Per informazioni [email protected] - [email protected].

L'avviso pubblico illustra i criteri della policy culturale pesarese. In città i palinsesti degli eventi vengono costruiti con riferimento ai principali brand della città ed asset identitari come ad esempio: musica (città creativa della musica Unesco), lettura (città che Legge), sport (città dello sport), bicicletta (città della bicicletta), green, family, turismo sostenibile, ecc. modulando dunque la dimensione culturale in ottica di contaminazione e trasversalità con altri contesti al fine di offrire proposte diversificate capaci di corrispondere ai diversi pubblici e ai loro interessi.

Sono in sintonia con la politica culturale della città la capacità di coinvolgimento dei cittadini e del mondo giovanile; il valore sportivo delle manifestazioni; l'effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione dell’immagine della città a fini turistici; promozione dei valori storici, culturali, ambientali e sociali della città.

Rientrano negli standard qualitativi le iniziative culturali in settori sperimentali o convegni, congressi e iniziative sportive convogliare nella città presenze turistiche; le iniziative di sostegno alle attività produttive della città; le iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni comunali; il sostegno alle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private e per la gestione di strutture sportive, ricreative, culturali o assistenziali di valenza pubblica.