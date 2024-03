Filippetti cerca 70 persone: ma ne ha trovate solo 15

Pesaro, 10 marzo 2024 - Si sono presentati solo in 40 per 70 posti di lavoro disponibili. La selezione era stata organizzata dal gruppo Lindbergh Hotels (famiglia Filippetti). Si cercava nuovo personale per la stagione 2024, con appuntamento all’hotel Charlie di Pesaro. I selezionatori del gruppo sono stati disponibili per otto ore, dalle 10 alle 18, nella sala al piano superiore dell’hotel di viale Trieste.

La ricerca era indirizzata alle figure professionali da impiegare nelle tre strutture di Pesaro: l’Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) ed il Charlie (4 stelle). In particolare si cercavano lavoratori per i reparti di sala, cucina, piani, spa, spiaggia, ricevimento e commerciale. "La difficoltà nel reperire personale qualificato è seria - commenta Marco Filippetti, vice-presidente Lindbergh -, e rimane un punto critico in molti settori. Alla selezione si è presentato un numero di candidati ancora inferiore rispetto a quello dell’anno scorso quando, su due giorni di selezione, abbiamo incontrato circa 150 aspiranti per assumerne circa una sessantina. Devo dire però, che rispetto all’anno scorso, i candidati che abbiamo selezionato, avevano un profilo più qualificato. Tuttavia la difficoltà rimane ed è dovuta anche al fatto che la stagione balneare è troppo corta e il personale con più qualifiche è meno disposto a lavorare per un lasso di tempo così breve dirigendosi verso opportunità con una prospettiva temporale più ampia. Chi è più specializzato è sempre meno disposto a lavorare per poco tempo".

Non c’era la fila all’ingresso dunque né si doveva aspettare per consegnare il proprio curriculum ai selezionatori e sostenere il colloquio. Nella grande sala destinata alla selezione c’erano ampi spazi vuoti e un inaspettato silenzio.

Nelle prime ore, intorno a mezzogiorno, i candidati selezionati sono stati circa una quindicina: gli altri si sono susseguiti alla spicciolata nel pomeriggio.

"Continuiamo nella nostra ricerca – commenta Marco Filippetti e valuteremo se effettuare una seconda giornata di colloqui -. Un numero più consistente di curriculum li riceviamo via mail, anche da altre zone d’Italia. E’ possibile inviarci la candidatura tramite la mail dedicata hr@lbhs.it".