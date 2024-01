Chiude dopo un secolo di attività l’alimentari dei fratelli Olmeda

Si spengono le luci e si svuotano gli scaffali nello storico negozio di alimentari “Turo Olmeda“ a Petriano; un addio che porta con sé cento anni di storia. Una famiglia discreta, disponibile e puntuale così la definiscono i tanti clienti del negozio ormai diventato un punto di riferimento per tutta la popolazione locale e non solo.

«Dopo più di cento anni con grande rammarico siamo costretti a chiudere per sempre la nostra attività di famiglia iniziata nei primi del Novecento dai nostri nonni, ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno favorito durante tutti questi anni di lavoro sperando di aver soddisfatto al meglio le loro esigenze" dicono i gestori, Davide e Luigi Olmeda. "Grazie a tutti" è il titolo della lettera che i due fratelli hanno deciso di dedicare a tutte le persone più care alla bottega, "speriamo di lasciare in voi tutti un bel ricordo di noi, ed egoisticamente che sentirete la nostra mancanza, vorrà dire che siamo stati utili a qualcosa". Un abbraccio forte anche da parte dell’amministrazione comunale, "ringraziamo tanto la famiglia Olmeda che, nonostante le difficoltà, ha lasciato il segno in tutta la comunità gallerina – afferma Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano – un’attività che per tre generazioni ha gestito e offerto un servizio efficace e serio al paese, ci mancherà la vetrina illuminata di questa storica alimentari". Un 2023 che se ne va portando con sé una pagina di storia di Gallo.