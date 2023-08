Google entra nel capitale Teamsystem

Pesaro 17 agosto 2023 - Google attraverso la sua holding di controllo entra nel capitale della Teamsystem. Assieme al colosso del web entra nel capitale della società, che ha la sua sede legale a Pesaro, anche Adia Il fondo sovrano di Abu Dhabi. Google ha preso le quote azionarie attraverso CapiltalG, un fondo di venture capital dedicato alle società tecnologiche di Alphabet. Un'operazione dettata dai numeri della società con base in città perché Teamsystem conta due milioni di clienti tra società e professionisti, distribuiti tra Italia e sud Europa.

Teamsystem per chi non lo sapesse, offre soluzioni digitali per la gestione del business. I due gruppi rileveranno una quota di minoranza da Hellman & Friedman _ fondo americano che ha sede a San Francisco e che controlla Teamsystem, ormai da diversi anni – e che resterà comunque l'azionista di maggioranza della società di software. “TeamSystem ha costruito una piattaforma digitale di ultima generazione di grande successo che ormai serve quasi 2 milioni di aziende in tutta l'Europa meridionale. Siamo lieti di poter iniziare a collaborare attraverso gli esperti di Google e Alphabet al suo percorso di crescita e all'ampliamento della sua offerta di prodotti”, ha affermato Jesse Wedler, general partner di CapitalG.

"Crediamo fermamente che TeamSystem sia ben posizionata per continuare a crescere sia nei mercati esistenti che in quelli in cui entrerà nel prossimo futuro. Questo investimento è in linea con il nostro approccio di sostegno alle aziende leader nel mercato digitale che offrono soluzioni mission-critical ai loro clienti”, ha commentato Hamad Shahwan Aldhaheri, executive director del dipartimento private equities di Adia. Gli investimenti di CapitalG e Adia, che seguono quello di Silver Lake dello scorso maggio, “sono una significativa dimostrazione di fiducia nei confronti della nostra strategia di crescita e sviluppo volta ad ampliare la nostra offerta di soluzioni digitali e ad espandere la presenza di TeamSystem in nuovi mercati”, ha sottolineato il ceo di Teamsystem Federico Leproux. Teamsystem ha chiuso il 2022 con un fatturato di 695 milioni di euro e dispone di oltre 3mila dipendenti. L'ingresso di Adia e CapitalG dovrebbe essere perfezionato nel corso del primo trimestre del 2024, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni e all'avveramento di condizioni standard per questa tipologia di operazioni.