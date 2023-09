Il granchio blu ha stregato pure l’onorevole Baldelli: "Mangiatelo, fa bene"

Pesaro, 2 settembre 2023 – Pescare e mangiare il granchio blu è una buona idea? Il governo sta incentivando questa strategia per fermare la diffusione dei crostacei molto invasivi. Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni è la proliferazione nei mari italiani dei "granchi blu", specie di crostacei molto invasiva che sta danneggiando gravemente l’ecosistema costiero e le attività dei pescatori. Per combattere la diffusione di questi granchi, una delle proposte è quella di aumentare il loro consumo alimentare, ossia di mangiarli a tal punto da fermarne la riproduzione. Questa soluzione è stata proposta da alcuni chef stellati, da pescatori, ma anche da molti politici, tra cui il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida (video).

Antonio Baldelli con Mario De Remigio al "Polo Pasta e pizza"

A tale proposito l’onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d’Italia ha convocato una conferenza stampa per puntualizzare: "Mangiamo granchio blu, fa bene alla nostra salute, e al nostro mare. Proprio qui da Pesaro con Mario Di Remigio e lo chef Michele Poletti dal loro ristorante, parte la campagna nelle Marche per il consumo del granchio blu lanciata dal nostro ministro Lollobrigida".

Poi Baldelli spiega: "La presenza del granchio blu nel nostro mare sta diventando invasiva e può mettere in pericolo la sopravvivenza di altre specie marine danneggiando tra l’altro il nostro ecosistema, la pesca e la ristorazione. Ma tutto questo potrebbe essere trasformato in una opportunità, iniziando un consumo del granchio blu sulle nostre tavole e nei nostri ristoranti, come hanno fatto Mario e Michele che hanno inserito questo crostaceo nel loro menù del giorno. Anche perché il granchio blu possiede una forte presenza di vitamina B12. Quindi mangiamo il granchio blu, fa bene a noi, al mare, alla nostra economia". Baldelli conclude: "Mancando un’antagonista del granchio blu nei nostri mari, specie infatti originaria delle coste Atlantiche dell’America, occorre che sia l’uomo ad intervenire. I nostri pescatori possono farlo in maniera egregia. Ad inizio agosto il Consiglio dei Ministri ha autorizzata una spesa di 2,9 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza granchio blu".

Soddisfatto Mario De Remigio del ristorante "Polo Pasta e Pizza" che è anche presidente dell’Associazione Ristoratori Confcommercio: "Anche oggi ho acquistato al mercato ittico di Pesaro una buona quantità di granchi blu, una spesa conveniente. La mia clientela sta apprezzando questo prodotto che consiglio ai colleghi".