Pesaro, matrimonio in mare per il figlio di Michele Cinquepalmi

Pesaro, 18 giugno 2023 – Il matrimonio nell’ambiente più familiare, il mare, su quella che soprattutto per lo sposo è una sorta di seconda casa, il Chica Boba II. Luca Cinquepalmi e Magdalena Kadziolka si sono scambiati fedi e promesse a bordo della barca che a Pesaro è già una celebrità per conto suo per tutte le imprese compiute quando al timone c’era il padre di Luca, Michele, scomparso il 22 aprile scorso, il comandante al quale Rinaldo Gasparini aveva affidato le sue barche.

E i legami si tramandano di padre in figlio, perché ad unire in matrimonio gli sposi ci ha pensato Giovanni Gasparini, il figlio di Rinaldo, che oggi dirige l’azienda di famiglia, la Renco.

I due ragazzi sono cresciuti insieme sul mare e li lega una solida e profonda amicizia. Magdalena, invece è polacca ma ormai pesarese di adozione, anni fa si è innamorata di Luca, che l’ha convinta a lasciare le montagne (viveva e lavorava a Trento) per il mare.

Attorno a loro, sabato pomeriggio, gli amici che condividono con loro la grande passione per la vela: diverse imbarcazioni, infatti, hanno seguito il Chica bardato a festa con il ‘gran pavese’ sotto il colle San Bartolo dove si è svolta la cerimonia. A bordo, però, all’inizio è salito solo lo sposo: la sposa è arrivata in gommone, perfettamente a suo agio nonostante l’abito bianco, con le sue damigelle vestite invece rigorosamente in fuxia, il colore simbolo del Chica Boba, col quale è conosciuto ovunque.

Luca era elegantissimo, in giacca e cravatta ma scalzo, come si usa in barca, dove le uniche scarpe ammesse sono quelle da regata; lei bellissima nel classico abito bianco con lo strascico e i capelli raccolti, in mano un piccolo bouquet di fiori di campo.

Gasparini era in pantaloni bianchi, giacca blu, fascia tricolore e cappello da comandante, perfetto. Attorno le barche degli amici, fra cui quella con l’equipaggio femminile di Michele Cinquepalmi, anche loro tutte in maglietta fuxia.

Terminata la cerimonia sono partiti i tappi di champagne, visto che ogni barca era stata dotata di una bottiglia. Poi la festa è proseguita in serata a Villa Piccinetti, sulla collina dell’Ardizio fra Pesaro e Fano. Buon vento ragazzi!